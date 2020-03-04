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В Томске жителей улиц Бирюкова, Клюева и Обручева ожидает отключение воды

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Через две недели, 18 марта, в Томске жителей ряда домов по улицам Бирюкова, Клюева и Обручева ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связно с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения с 9.20 до 22.00 без вод останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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