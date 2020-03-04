В Томске жителей улиц Бирюкова, Клюева и Обручева ожидает отключение воды

4 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Через две недели, 18 марта, в Томске жителей ряда домов по улицам Бирюкова, Клюева и Обручева ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связно с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения с 9.20 до 22.00 без вод останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Бирюкова, 2, 2/2, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 22, 22 стр.2, 22 стр.3, 3, 5, 7, 7а, 11, 13, 15;

ул. Клюева, 18, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3;

ул. Обручева, 12, 14, 18, 20.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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