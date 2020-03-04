Томская область попала в число лучших в России по борьбе с лесными пожарами

4 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовит рекомендации по тушению лесных пожаров на основе позитивного опыта борьбы с ними ряда регионов, в число которых вошла и Томская область. Об этом на совещании в Иркутске сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, в прошлом году Тюменская, Томская, Кемеровская и Новосибирская области и ХМАО при взаимодействии с федеральным штабом Рослесхоза, не только обеспечили пожарную безопасность в лесах на своей территории, но и оказали существенную помощь в борьбе с огнем Красноярскому краю, Курганской и Иркутской областям.

Напомним, что благодаря действующей в Томской области системе мониторинга пожарной опасности в лесах в регионе с 2017 года в первые сутки ликвидируется около 90% лесных пожаров, снижается средняя площадь одного пожара (в 2019 году она составила 10,1 га) и, следовательно, уменьшается сумма ущерба от лесных пожаров.

Леса от пожаров охраняют специализированные учреждения ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз», в состав которых входят 8 авиаотделений и 10 пожарно-химических станций.

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