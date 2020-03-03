Томского активиста оштрафовали за оскорбление президента в соцсетях

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Советский районный суд во вторник оштрафовал местного жителя Сергея Чайковского за неуважение к власти, сообщает агентство агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд назначил Чайковскому штраф в размере 30 тыс. рублей по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети интернет информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть)», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в суде огласили лишь резолютивную часть, мотивировочную подготовят позже.

В свою очередь Алексей Прянишников, представлявший в суде интересы Чайковского, сообщил агентству, что административное дело в отношении его подзащитного в декабре 2019 года возбудил в Москве полицейский по доносу.

«В качестве доказательства вины Чайковского в суде был представлен скриншот с его страницы в инстаграме. На скриншоте — его высказыванием в адрес американской конгрессвумен Нэнси Пелоси с упоминанием Путина и Украины. Никакой брани и оскорбления в этом высказывании не было», — сказал Прянишников.

По его данным, исследования изображения не проводилось, поэтому защита Чайковского намерена обжаловать решение суда.

Чайковский регулярно проводит в Томске оппозиционные акции. Он стал известен после того, как добился от Минюста ликвидации краснодарского фонда «Социальная справедливость», глава которого также руководил движением «Отряды Путина».

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