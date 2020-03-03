В Томске впервые пройдёт российско-итальянский кинофестиваль RIFF

3 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На следующей неделе, 12 марта, в томском кинотеатре «Киномакс» (ул.Розы Люксембург, 73) стартует российско-итальянский кинофестиваль RIFF, в рамках которого томичам представят 15 выдающихся художественных и документальных итальянских картин последних трёх лет. Все фильмы покажут на итальянском языке с русскими субтитрами, сообщают организаторы.

Фестиваль откроется 12 марта премьерой романтической комедии «Познакомься с Софией» Гвидо Кьезы с итальянскими звездами Микаэлой Рамаццотти и Фабио Де Луиджи в главных ролях. Также в рамках фестиваля Томск посетит руководитель отдела образования посольства Италии в РФ Джузеппе Ло Порто.

В комедийной программе фестиваля представят фильмы: «Итальянец» Фаима Буийана, обладатель самой престижной итальянской кинопремии «Серебряная лента» как лучшая комедия года, «Человек, который купил Луну» Паоло Дзукки, семейная комедия «Когда все дома» Аугусто Форнари, комедия характеров «Все началось с камня» на основе одноименной пьесы драматурга Стефано Массини с Касией Смутняк, криминальная комедия «Боб и Мэрис» с Лаурой Моранте.

Романтическая программа представлена комедийной мелодрамой «Любовь под домашним арестом» Эмилиано Корапи с Мириам Леоне и драмой «Любовь моя» Пиппо Маццапеза с Серджо Рубини, фильмом-участником Венецианской биеннале. Также томские зрители впервые увидят картину «Великий дух» Серджо Рубини — итальянский ответ Джиму Джармушу.

По традиции в рамках RIFF пройдут тематические дни, посвященные культуре отдельных регионов и городов Италии — День Рима и День Неаполя. На Дне Рима зрители увидят документальный фильм «Рим. Площадь Витторио» американского режиссера Абеля Феррары и мелодраму «Везучая» мэтра итальянского кино Серджо Кастеллитто, фильм-обладатель награды в категории «Лучшая актриса» в рамках программы Особый взгляд Каннского кинофестиваля.

В программе Дня Неаполя — документальная картина «Сожгите Неаполь» Арнальдо Делеайе и визионерская драма «Неаполь под пеленой» культового режиссера Ферзана Озпетека, фильм из программы Московского международного кинофестиваля.

Томичи увидят документальный фильм-прогулку по городу, в котором остановилось время, «Неизвестная Италия. Матера – город из камня» Франческо Инверницци.

Закроет фестиваль один из главных фильмов программы — «Предатель» Марко Беллоккьо, основанная на реальных событиях история мафиози Томмазо Бушетты, чей беспрецедентный поступок навсегда изменил отношения между властью и организованной преступностью. Фильм из программы 72-го Каннского международного кинофестиваля, обладатель итальянского в категории «Лучший фильм года».

В 2020 году фестиваль пройдёт более чем в 20 городах России. Целью фестиваля является укрепление культурных связей между Россией и Италией и продвижение современного итальянского кинематографа в России.

Фестиваль откроется 12 марта и продлится до 22 марта. Скачать расписание можно тут.

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