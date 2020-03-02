Колпашевский рыбзавод оспорит в суде итоги проверки, выявившей в продукции превышение норм по ртути

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2020 // Фото: Владимир Дударев

ООО «Колпашевский рыбзавод» подало в Арбитражный суд Томской области заявление о признании незаконными итогов проверки регионального Россельхознадзора, в ходе которой было выявлено превышение норм содержания ртути в продукции предприятия.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел, заявление о признании действий регионального Россельхознадзора незаконными подано 28 февраля. В настоящий момент оно не принято к производству.

Как уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь» директор завода Владимир Репко, компания рассчитывает доказать в суде, что проверка ведомства была проведена с нарушением отбора проб.

«Мы оспариваем законность проведения проверки и выявленных нарушений со стороны Россельхознадзора. При отборе проб были допущены грубые нарушения норм, которые установлены законом. (. . .) Мы провели экспертизы в четырех независимых лабораториях, и результаты отличались от показателей Россельхознадзора в десятки раз. Такое впечатление, что факты намеренно исказили», — сказал Репко.

Он отметил, что в случае принятия судом решения в пользу компании рыбзавод планирует подать заявление о взыскании с ведомства морального ущерба в связи с репутационными потерями.

«Ущерб от этой ситуации мы чувствуем до сих пор. Недавно одно из крестьянских (фермерских) хозяйств отказалось брать у нас отходы третьей группы после того, как прочитали в интернете, что у нас „превышение по ртути“. Приходится долго объяснять, что ничего такого нет. Многие клиенты просто отворачиваются и молча уходят», — добавил руководитель завода.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года управление Россельхознадзора по Томской области выявило нарушения при исследовании речной рыбы ООО «Колпашевский рыбзавод», которую использовали для производства пищевой продукции. Продукцию поместили на изолированное хранение на предприятии, ведомство взяло повторные пробы.

Кроме того, Россельхознадзор установил, что предприятие, возможно, легализовало 151 тонну незаконно добытой рыбы, так как Колпашевское межрайонное ветеринарное управление оформило за рыбзаводом 218 тонн рыбы, но областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства определил объем вылова предприятию в 67 тонн.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Колпашевский рыбзавод зарегистрирован в городе Колпашево Томской области в 2014 году, занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Компания принадлежит Владимиру Репко (34%), Анне Калимбах (33%), Александру Репко (33%).

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