В Томске открылась круглосуточная «Зеленая улица» для студентов и активной молодежи

4 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: "Зеленая улица"

В воскресенье, 1 марта, в Томске состоялось открытие круглосуточной площадки для работы, учебы и отдыха «Зелёная улица» по адресу ул. Усова 6 стр. 12.

«Зелёная улица» работает в формате open-space. В пространстве можно проводить концертные программы, выставки, а также работать или учиться. Для организации закрытых мероприятий и переговоров предусмотрен конференц-зал вместимостью 40 человек. Также к услугам посетителей бесплатный Wi-Fi.

На территории «Зеленой улицы» также располагается кофейня «Елка», предлагающая сэндвичи, кофе и сборные завтраки.

«Зелёная улица» создана командой «Юрчук проект», специализирующейся на организации массовых мероприятий Томска и Томской области. Идейным вдохновителем проекта является Иван Юрчук.

Фото: «Зеленая улица»

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