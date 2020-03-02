Пожилой мужчина получил отравление во время пожара в Томске

2 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В ночь на воскресенье, 1 марта, в Томске загорелся одноэтажный кирпичный жилой дома по ул.Усть-Керепеть, 103, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 1.52. Возгорание удалось ликвидировать к 2.49. В результате в квартире сгорели вещи, мусор, обгорели стены и пол. Площадь пожара составила 25 кв.метров. 62-летний хозяин квартиры получил ингаляционное отравление продуктами горения и был госпитализирован.

Причина пожара устанавливается.



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