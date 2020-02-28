Мошенники похитили у томича около 700 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске мошенники в течение четырех часов выманили у мужчины около 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевшему позвонил незнакомец с номера 8-495... и представился работником банка. Он назвал последние четыре цифры номера банковской карты жертвы и сообщил о взломе онлайн-приложения. Мужчину переключили на другого злоумышленника, который посоветовал ему пойти в банкомат и снять все деньги, чтобы избежать несанкционированных операций по счетам. После снятия наличных потерпевший внес их в другом банкомате на указанные злоумышленником счета. В результате мошенники похитили около 700 тыс.рублей.

УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495….или +7499….

«Если „работник банка“ по телефону просит сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон, — Не верьте, это мошенники! Помните, сотрудники банков никогда не просят предоставить данные сведения. БУДЬТЕ бдительны! Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию. Не становитесь жертвой мошенников!», — говорится в сообщении

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