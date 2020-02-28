В Томске пройдут обсуждения будущего благоустройства городских парков и скверов

28 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В марте, 12 и 26 числа, в 16.00 в зале заседаний ОНФ (ул. К. Маркса, 7, каб. 103) жители Томска смогут обсудить доработанные с учетом их пожеланий дизайн-проекты 16 общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Присоединиться ко встрече могут все желающие.

Как сообщает пресс-служба администрации города, 12 марта томичи обсудят проекты, исполнение которых стартовало в прошлом году. Горожане рассмотрят концепцию благоустройства Михайловской рощи, Лагерного сада, бульвара по пр. Кирова, Березовой рощи в мкр. Каштак, сквера в мкр. Сосновый бор и у ДНТ «Авангарад», пешеходной зоны по ул. Усова и обустройство пандуса по ул. Обручева, 16. В связи с тем, что это крупные проекты, требующие серьезных финансовых затрат, членами общественной муниципальной комиссии было решено реализовать их поэтапно.

А 26 марта жителям областного центра представят скорректированные дизайн-проекты еще восьми пространств, которые в ходе рейтингового голосования отобрали томичи. Это пешеходная зона по пр. Фрунзе, Парк Победы в мкр. Каштак, сквер у Дворца творчества детей и молодежи, спортивная площадка по ул. Сибирской и др.

На сайте городской администрации размещены перечисленные дизайн-проекты. Свои замечания и предложения горожане уже сейчас могут направлять на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru.

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