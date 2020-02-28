Отдельные объекты усадьбы Лампасакова в Томской области требуют ремонта

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Эксперты из комитета по охране объекта культурного наследия Томской области проверили состояние памятника культуры регионального значения — усадьбы Лампсакова в Асиновском районе.



Как сообщает пресс-служба обладминистрации, специалисты осмотрели все здания комплекса: амбулаторию, больницу, кухню, инфекционный барак, дома врача, прислуги и фельдшерского персонала, конюшню и каретник, а также хозяйственные постройки.

Состояние зданий эксперты признали удовлетворительным, но отдельные объекты требуют поддерживающего ремонта.

«Сегодня не используются несколько зданий комплекса. Однако это не отменяет бережного к ним отношения, в том числе своевременной уборки снега, — прокомментировала председатель комитета Елена Перетягина.

Собственник в лице администрации Асиновского района планирует отремонтировать несколько зданий усадьбы Лампсакова. Для этого уже определен подрядчик.

Елена Перетягина отметила, что работы на территории памятника культуры находятся на особом контроле специалистов комитета.

«Усадьба Лампсакова — одна из жемчужин Томской области. Она не только является центром притяжения для жителей района, но в перспективе может стать яркой туристической точкой на карте всего сибирского региона. Необходимо проследить, чтобы ремонт на объекте был выполнен качественно, с соблюдением действующего законодательства и с сохранением предметов охраны и архаичных деталей построек сибирской усадьбы», — подчеркнула она.

В 2019 году комитет по охране объектов культурного наследия провел сто выездных проверок федеральных и региональных памятников. В 2020 году эта работа продолжается.

Оборудованная водопроводом и канализацией первая больница Причулымья была построена в селе Ново-Кусково в начале XX века под личным руководством единственного врача учреждения Николая Александровича Лампсакова.

В 1926–1927 годах ежемесячно в больницу обращались от 900 до 1 700 жителей Новокусковского района и около 500 человек с соседних территорий. Сейчас здесь располагается культурно-туристический комплекс «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова».

Фото: tomsk.gov.ru

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