Десятилетняя девочка погибла в ДТП на трассе Томск - Колпашево

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 27 февраля, на трассе Томск - Колпашево столкнулись Suzuki Liana и Volga Siber, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.40 на 159 километре трассы. По предварительным данным, автомобиль Suzuki, под управлением 31-летней женщины-водителя, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали 37-летняя женщина-пассажир Volga, а также водитель Suzuki и двое детей (2 и 6 лет), находившихся на заднем сидении этого автомобиля. Еще один пассажир, 10-летняя девочка, находившаяся на заднем сидении Suzuki посередине, погибла на месте происшествия. В сообщении отмечается, что ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности. ДТП произошло в условиях обильного снегопада.

В пресс-службе департамента здравоохранения отмечают, что четверо пострадавших были госпитализированы в Кривошеинскую районную больницу. В палате интенсивной терапии находятся 6-летняя девочка в тяжелом состоянии и 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. После обследования и консультации специалистов районной больницы с томскими коллегами было принято решение транспортировать ребенка в больницу скорой медицинской помощи №2 для получения профильной медицинской помощи. Сегодня машиной санавиации девочка будет доставлена в БСМП №2.

В хирургическом отделении Кривошеинской районной больницы медицинскую помощь получают 31-летняя женщина и 2-летняя девочка. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Также уточняется, что всего в ДТП пострадали шесть человек. Одна из пострадавших - 10-летняя девочка - погибла на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи, еще один пострадавший - мужчина 29 лет - от госпитализации отказался.

На месте ДТП работали 2 бригады скорой медицинской помощи Кривошеинской районной больницы.

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