В Томске создали книжку и раскраску для психологической работы с онкобольными детьми

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2020 // Фото: fond-alena.ru

В Томске разработали методические пособия для психологической работы с детьми в больнице. С помощью новых инструментов получится снять напряжение, страхи медицинских манипуляций, помочь адаптироваться к больничным условиям и проанализировать актуальные состояния маленьких пациентов.

Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда им.Алены Петровой, команда которой разработала материалы в проекте «Дружить, творить и не бояться», идея создания пособий пришла психологу детского онкологического отделения ТОКБ Зое Бочкарёвой.

«В больнице ребенка и родителя пугают предстоящие диагностические и лечебные манипуляции, например, постановка катетера, пункция, томография, уколы. Поэтому пришла идея создать раскраску, книжку и комплекты карточек. Используя эти материалы можно в игровой форме объяснить ребенку, что происходит в организме во время лечения, чего ему ждать от окружающих. Такая подготовка позволяет снизить тревогу и улучшить адаптацию к предстоящему лечению», - поясняет Зоя Бочкарёва.

Врачи и медицинский персонал участвовали в съемках и подготовке книжки. Она представляет собой фотоэкскурсию, где игрушечный пациент - плюшевый заяц Яша, проходит все процедуры и исследования у настоящих докторов и медсестер. Раскраска «Больничные приключения» рассказывает о том, какие специалисты окружают маленького пациенты, зачем нужно пить лекарства, что бояться и плакать это нормально. Комплекты карточек предназначены для детей разных возрастов, они формируют понимание отношения ребенка к различным процедурам и ситуациям.

Данная разработка стала уникальной в практике фонда и будет интересной для специалистов из сферы детской онкологии других регионов. Также на протяжении полугода в проекте волонтеры проводили в больнице игры, занятия по робототехнике и творчеству для детей. Родители занимались йогой, рисовали на воде, пели песни под гитару.

Проект стал возможным благодаря финансовой поддержке Администрации Томской области.

Тэги/темы: