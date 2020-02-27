Томичей приглашают принять участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы

Томский Обзор / Фото: 27 февраля 2020 // Фото: Администрация Томска

В воскресенье, 1 марта, с 13.00 до 16.00 на площади Ново-Соборной пройдет «Широкая Масленица-2020», на которой выберут лучшее чучело праздника, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Гостей праздника ждут старинные русские забавы в реконструкции военно-исторического клуба, праздничные перезвоны колоколов новосибирского, воронежского и каменск-уральского литья и мастер-классы по искусству изготовления масленичных оберегов и кукол Масленицы.

На сцене выступят творческие коллективы города. А также всех ждет конкурс на лучшее чучело Масленицы, к участию в котором приглашаются все томичи. Традиционно на празднике сожгут чучело праздника.

Также на Ново-Соборной развернется ярмарка даров природы. И, конечно, всех гостей праздника ждут угощения, призы и подарки.

Пройдут масленичные гуляния и в районах города: развлекательно-игровая программа состоится на Воскресенской горе, в Академгородке, у ДК «Маяк», в Тимирязево, Лоскутово, Светлом, а также в микрорайоне «Зелёные горки».

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