В Томской области досрочно расселят аварийное жилье

27 февраля 2020 / Томский Обзор

Сегодня, 27 февраля, подписано соответствующее соглашение между губернатором Сергеем Жвачкиным и генеральным директором государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константином Цициным в ходе рабочей поездки руководства Фонда в регион, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Губернатор напомнил перед подписанием соглашения, что Томская область своевременно выполнила «майский» Указ Президента России, расселив 100% домов, признанных аварийными до 2012 года: семь тысяч человек переехали из бараков в современное новое жилье. 3,7 миллиарда рублей было направлено в эту программу из областного и федерального бюджетов, из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Впереди новые задачи, которые поставил перед нами глава государства в национальном проекте «Жилье и городская среда». До 1 сентября 2025 года мы должны переселить из непригодных для жизни квартир почти 10 тысяч человек. Однако вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ мы приняли решение выполнить пятилетку за три года: до 31 декабря 2023 года все жители домов, признанных аварийными до 2017 года, получат новые квартиры», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Фонд направит на эти цели 4,9 миллиарда рублей, еще 2 миллиарда – областной и муниципальный бюджеты.

Константин Цицин выразил уверенность в успешном выполнении программы в Томской области, отметив, что новое жилье, в которое переселяют жителей аварийных домов, должно соответствовать требованиям энергоэффективности.

«Мы считаем, что энергоэффективность должна стоять во главе угла всех проектов, которые мы ведем. Система, работающая с учетом погоды, позволяет сохранить до 20 процентов средств граждан. Также у нас есть программа стимулирования энергоэффективного капремонта – до 5 миллионов рублей на один дом», – сказал Константин Цицин на подписании соглашения.

Соглашения с государственной корпорацией сегодня также подписали ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов и директор Томского коммунально-строительного техникума Владимир Шендель. Образовательные учреждения получат поддержку госкорпорации на профессиональную подготовку представителей жилищно-коммунального комплекса, в том числе руководителей управляющих компаний.

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