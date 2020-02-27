Томичи могут сдать макулатуру и помочь бездомным животным

27 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Арина Петракова/предоставлено организаторами

В Томском госуниверситете стартовала акция «Мегасбор макулатуры». В течении недели студенты и томичи могут сдать картон, бумагу, газеты, книги, тетради, журналы в специальные контейнеры, которые будут располагаться на первом этаже учебных корпусов ТГУ.

«Мы предварительно оповестили сотрудников и студентов. В течение недели будем собирать макулатуру в разных корпусах по расписанию. Параллельно можно будет ее сдать в контейнеры на первых этажах. Макулатуру желательно сдавать без мультифор, скрепок и зажимов; без обгоревших, отсыревших, грязных и мокрых листов бумаги. Акция проводится в ТГУ, но если кто-то не из ТГУ хочет сдать макулатуру — то мы только рады», — сообщил организатор акции сообщества «Чистый Университет» Мереке Кабдрашитов.

Сбор будет проходить: 27 февраля — 4, 6, 12 корпусе ТГУ, НИИ биологии и биофизики (пр.Ленина, 36, корпус 13), СФТИ (пл.Ново-Соборная, 1), 28 февраля — в ГК ТГУ и 3 корпусе, а также в общежитии на Южной — 29 февраля и 2 марта — в 11 и 8 корпусе вуза. Время приема с 14.00 до 16.00.

В первый день сбора было собрано 600 килограмм. В конце акции «Чистый Университет» подсчитают собранную макулатуру по корпусам, а также какое количество сдали в общей сложности.

«Одна из основных целей — рассказать и показать сотрудникам и студентам, что в вузе большое количество макулатуры, которую можно и нужно сдавать в переработку. Идея возникла у меня ещё 3 года назад. Мне захотелось разом собрать всю макулатуру в вузе. Тогда я был один, и не представлял, как это можно сделать. Сейчас же у меня есть замечательная команда, поддержка администрации вуза и отклик со стороны студентов и сотрудников университета. Мы планируем собрать как можно больше макулатуры. Нам оказала поддержку компания „Спецавтохозяйство“, предоставив 3 контейнера для сбора макулатуры, а также партнер акции „Пирс“ по вывозу макулатуры», — рассказывает организатор.

Вырученные средства пойдут на помощь в собачий приют Dog House на Алеутской, 24, который нуждается в поддержке. По словам организатора подобные акции планируются проводить летом, в конце семестра, когда многие сотрудники избавляются от ненужной бумаги, а студенты расстаются с распечатанными ответами на вопросы экзаменов.

Тэги/темы: