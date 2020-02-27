ТУСУР поставил Микрану опытный преобразователь для скоростной передачи big data

27 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) поставил индустриальному партнеру — НПФ «Микран» — опытный образец преобразователя сигналов, который позволяет передавать большие объемы данных на скоростях до 40 ГГц, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Речь идет о модуляторе, который преобразует электрические сигналы в фотоны. Использование фотонов вместо электронов дает возможность существенно увеличить скорость передачи данных и уменьшить размеры устройств.

Преобразователь построен на кристалле фосфида индия. «Этот материал выбран потому, что на нем можно формировать в едином цикле и лазер, который задает световой поток, и модулятор, и фотоприемники. Мы можем сформировать на одном кристалле целую оптическую сеть, а в совокупности размер микросхемы не будет превышать 15 на 10 мм при высоте менее 1 мм», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе ТУСУРа агентству «Интерфакс-Сибирь» пояснили, что разработка томских ученых может быть востребована при создании базовых станций для сетей 5G или беспилотников. «Использование нового модулятора позволит не только увеличить скорость обработки сигнала, но и удешевить стоимость конечных устройств», — отметил представитель вуза.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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