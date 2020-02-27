Пожилой мужчина пострадал при пожаре в Томской области

27 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью, 27 февраля, в селе Комсомольск Первомайского района загорелся брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 0.55. В результате пожара 61-летний хозяин квартиры получил отравление продуктами горения и был доставлен в Первомайскую районную больницу.

Возгорание удалось ликвидировать к 1.07. В одной из квартир в комнате обгорели диван, кресло, шкаф, закоптились стены и потолок. Площадь пожара составила 10 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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