Экспертный совет приступил к рассмотрению аспектов проекта границ исторического поселения в Томске

27 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 26 февраля, экспертный совет из представителей областных и муниципальных органов власти, архитекторов, реставраторов, ученых ТГАСУ и общественников начал рассматривать предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах исторического поселения «Город Томск».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, специалистам предстоит сравнить главные градостроительные документы и их регламенты: Генеральный план Томска, существующие исторические охранные зоны, утвержденные постановлением администрации региона, и проект границ исторического поселения. Сопоставление и внесение соответствующих правок исключат существующие между документами противоречия.

Эксперты учтут степень развития территории, градостроительную целостность, инфраструктуру. Проанализируют наличие свободного пространства для развития территории и количество памятников архитектуры. По каждому из районов будут сопоставлены и тщательно проработаны виды функционального назначения и требования к высотности.

«Наша цель — найти баланс, чтобы принятые границы помогли сохранить старинный облик Томска, но при этом не ограничивали город в развитии. Статус территории не должен мешать реализации национальных проектов и строительству жизненно важных объектов социальной сферы», — пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Также она сообщила, что границы исторического поселения сопоставимы с границами города столетней давности. В них вошли старинные городские районы. Наибольшая концентрация ценных зданий сформировала границы исторического ядра Томска. Однако границами охвачены и объекты советского классицизма середины XX века.

В ходе многочисленных обсуждений в проект границ добавлены районы, сохраняющие в городе исторический ландшафт, например, «Новая деревня». Также в границы исторического поселения включена территория Лагерного сада — благодаря ценному ландшафту, панораме и памятнику археологии.

«Опыта разработки и утверждения границ исторического поселения федерального значения для таких городов, как Томск, пока нет, — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Для крупных экономических центров, особенно имеющих статус региональных столиц, должна быть отработана такая методика, которая позволит не затормозить развитие при сохранении исторического и культурного наследия».

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