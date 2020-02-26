В Томске откроют Центр малотоннажной химии

В Томске планируется открытие Центра малотоннажной химии, который будет производить продукты небольшими партиями и выступит площадкой для отработки новых технологий. Проект может быть реализован в рамках Большого университета, сообщает пресс-служба ТГУ.

Заделом для Центра малотоннажной химии станут научные и инженерные школы партнеров по Большому университету, 27 МИПов, функционирующих при вузах, а также два инжиниринговых центра, созданных несколько лет назад при ТГУ и ТПУ для продвижения на рынок университетских разработок.

«Несмотря на небольшие объемы партий, которые даёт малотоннажное производство, их продукция импортируется на очень большие суммы. Номенклатура в „малотоннажке“ насчитывает более 40 тысяч позиций, поэтому достаточно сложно выбрать, чем заниматься, чтобы это было рентабельно, — отметил в ходе презентации директор Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ Алексей Князев. — Исходя из своего опыта и опыта наших партнеров, мы решили сфокусироваться на сорбентах, катализаторах, органическом и неорганическом синтезе и полимерах, в том числе биоразлагаемых».

Главной задачей Центра станет отработка химических технологий заказчиков на опытно-промышленном уровне с последующей передачей в производство. С точки зрения финансовых затрат «обкатка» новых технологий на небольших площадках в разы выгоднее, чем апробация на крупных установках.

Предполагается, что Центр будет иметь несколько корпусов, в которых с наряду уже имеющимся оборудованием разместятся пилотные установки модульного типа, что позволит пересобирать их под разные испытываемые технологии. Помимо тестирования Центр будет заниматься подготовкой технической документации, необходимой для запуска продукта в серийное производство.

«Такой центр может работать и как технопарк, когда заказчик заходит на наши площади, сам проводит испытания и в течение нескольких месяцев использует готовую инфраструктуру, не вкладываясь в ее создание на своей территории, — пояснил Алексей Князев. — Вместе с тем вуз может дать заказчикам кадровую и авторскую поддержку. Параллельно этому на базе Центра малотоннажой химии будет постоянно работать производство с выпуском наших продуктов, уже выведенных на рынок».

Оценивая представленную модель, генеральный директор АО «Спецхимия» Юрий Зозуля отметил, что в Томске помимо чистой науки есть еще и большой технологический потенциал.

«Если вам удастся сложить потенциал нескольких вузов и институтов, имеющихся у вас научных школ, то я уверен, что в Томске может появиться центр, способный доводить проекты до логического завершения», — сказал Юрий Зозуля в ходе обсуждения модели.

В качестве имеющегося преимущества эксперт отметил наличие при вузах инжиниринговых центров, выступающих посредниками, без которых невозможно обеспечить эффективную коммуникацию учёных и промышленности. По мнению Юрия Зозули, каждый университет в этом объединении мог бы сделать свой вклад. ТГУ и ТПУ, имеющие сильные научные школы в области химии, способны создавать новые решения для компаний; ТУСУР и ТГАСУ, в свою очередь, могут решать актуальные задачи химической промышленности по автоматизации производственных процессов.

В завершении совещания руководитель АО «Спецхимия» выразил готовность сотрудничать с новым центром на условиях софинансирования проектов, которые дочерняя организация корпорации «Ростех» сочтет перспективными для вывода на рынок.

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