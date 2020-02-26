На благоустройство общественных пространств Томска направят почти 210 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2020 // Фото: Владимир Дударев

В 2020 году в Томске благоустроят 16 общественных пространств. На эти цели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет направлено почти 210 млн рублей, сообщает пресс-служдба мэрии.

Парки и скверы, в которых будут проходить работы, были выбраны томичами в ходе рейтингового голосования. Сегодня проектировщики из ТГАСУ, «Проектно-сметного бюро», областного «Центра компетенций по формированию комфортной городской среды» и др., подготовили и защитили перед архитектурным сообществом Томской области проекты благоустройства скверов по ул. Вершина, 17, на ул. Суворова, в мкр. Каштак, аллеи по пр. Фрунзе, 116-126, по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга, Пушкинского сквера, спортивной площадки по ул. Сибирской, 64/1 и др. Аналогичную работу провели и по 8 объектам, переходящим с прошлого года. До 15 апреля все проекты должны пройти экспертизу. Сегодня для проведения работ уже заключено 10 муниципальных контрактов.

Также в 2020 году будет продолжено благоустройство ул. Красноармейской. Здесь планируется ремонт тротуаров, установка освещения, озеленение, установках малых архитектурных форм. На эти цели из бюджетов разного уровня будет направлено 75 млн рублей.

Продолжится и работа по благоустройству дворов. По решению общественной муниципальной комиссии, принятому в феврале 2019 года, ключевыми критериями отбора дворовых пространств по программе «Формирование современной городской среды» является оформленный земельный участок, финансовое участие жителей в размере не менее 20% от сметной стоимости и последующее содержание томичами отремонтированных пространств. Сегодня в районных администрациях есть перечень из 23 объектов, на благоустройство которых необходимо 117 млн рублей. В соответствии с доведенным финансированием районы определят адреса, где в этом году проведут ремонт.

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