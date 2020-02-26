Новый выпуск краеведческой рассылки Makushin Local History — уже на этой неделе!
На этой неделе выходит новый выпуск электронной краеведческой рассылки Makushin Local History. Она будет посвящена самым интересным проектам по локальной истории и генеалогии, инструментам поиска информации, тематическим книжным новинкам, исследованиям, новостям и событиям в России и других странах.
Бесплатно подписаться на рассылку можно через форму ниже, оставив свой электронный адрес. Новые выпуски рассылки будут ежемесячно приходить на указанный e-mail.
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Makushin media lab специализируется на работе с туристическим, культурным и краеведческим контентом. Это комплексные проекты, включающие самые разные форматы, от лонгридов для сайта, квизов и анимационных роликов до путеводителей, настольных игр, организации информационных и образовательных мероприятий - выставок, презентаций, пресс-конференций, дискуссий, лекций и т.д.
По вопросам партнерства и сотрудничества с рассылкой Makushin Local History пишите: i@makushin.media.