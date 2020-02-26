Новый выпуск краеведческой рассылки Makushin Local History — уже на этой неделе!

26 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Makushin media lab

На этой неделе выходит новый выпуск электронной краеведческой рассылки Makushin Local History. Она будет посвящена самым интересным проектам по локальной истории и генеалогии, инструментам поиска информации, тематическим книжным новинкам, исследованиям, новостям и событиям в России и других странах.

Бесплатно подписаться на рассылку можно через форму ниже, оставив свой электронный адрес. Новые выпуски рассылки будут ежемесячно приходить на указанный e-mail.

Makushin media lab специализируется на работе с туристическим, культурным и краеведческим контентом. Это комплексные проекты, включающие самые разные форматы, от лонгридов для сайта, квизов и анимационных роликов до путеводителей, настольных игр, организации информационных и образовательных мероприятий - выставок, презентаций, пресс-конференций, дискуссий, лекций и т.д.

По вопросам партнерства и сотрудничества с рассылкой Makushin Local History пишите: i@makushin.media.

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