Женщина получила травмы при падении в томском троллейбусе

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне вечером, 25 февраля, в Томске при падении в троллейбусе пострадала 61-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.00 на пр.Фрунзе, 107. По предварительным данным, водитель троллейбуса допустил падение пассажира. В результате женщина с травмами самостоятельно обратилась в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

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