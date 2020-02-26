Северчанин украл около 37 тыс. рублей у ветерана, ошибшегося при оформлении банковской карты

26 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Житель Северска подозревается в краже денег с банковского счета ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, подозреваемый, имеющий не снятую судимость, с августа по 2019 по февраль 2020 похитил около 37 тыс. рублей со счета, принадлежавшего ветерану Великой Отечественной войны.

"Потерпевший при оформлении банковской карты допустил ошибку, указав неверную цифру в номере телефона, к которому была привязана его карта. Тем самым ошибочно указал номер телефона обвиняемого, который понял ситуацию и воспользовался ею. Мужчина стал посредством направления смс-сообщений переводить деньги с карты потерпевшего на свой мобильный телефон и привязанную к нему банковскую карту", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета). Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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