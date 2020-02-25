На 11-ой встрече CreativeMornings Tomsk расскажут о медийности

25 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

В пятницу, 28 февраля, в пространстве «Точка кипения—Томск» пройдет 11-я встреча проекта CreativeMornings Tomsk. Тема месяца INVEST (вложение).

Декан Высшей Школы Журналистики ТГУ Илья Мясников расскажет о медийности:

Что делать, когда «все вокруг становится медиа» и креативный профессионал должен вести инстаграм, рассказывать о себе в подкасте и успевать заниматься собственно творчеством?

Нужно ли инвестировать в собственную медийность?

Как справиться с постоянно меняющимися требованиями к ней и нужно ли становиться человеком-медиа на самом деле?

Послушать лекцию Ильи, выпить кофе и пообщаться с творческими профессионалами можно будет пятничным утром 28 февраля. Приходите!

Начало в 08.30, вход бесплатный по предварительной регистрации.



Спасибо нашим друзьям и партнерам, которые помогают провести очередную встречу CreativeMornings Tomsk:

— информационный партнер городской журнал «Томский Обзор»;

— производитель вкусных натуральных молочных продуктов компания «Деревенское молочко»;

— главная образовательная медиаплощадка Сибири Высшая школа журналистики ТГУ.

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