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На 11-ой встрече CreativeMornings Tomsk расскажут о медийности

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В пятницу, 28 февраля, в пространстве «Точка кипения—Томск» пройдет 11-я встреча проекта CreativeMornings Tomsk. Тема месяца INVEST (вложение).

Декан Высшей Школы Журналистики ТГУ Илья Мясников расскажет о медийности:

Послушать лекцию Ильи, выпить кофе и пообщаться с творческими профессионалами можно будет пятничным утром 28 февраля. Приходите!

Начало в 08.30, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Спасибо нашим друзьям и партнерам, которые помогают провести очередную встречу CreativeMornings Tomsk:

— информационный партнер городской журнал «Томский Обзор»;
— производитель вкусных натуральных молочных продуктов компания «Деревенское молочко»;
— главная образовательная медиаплощадка Сибири Высшая школа журналистики ТГУ.

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