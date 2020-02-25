Служба занятости компенсирует расходы томским работодателям, нанимающим инвалидов и выпускников

Томский Обзор / Фото: 25 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Служба занятости Томской области частично компенсирует расходы работодателей по оплате труда некоторых категорий работников. На эти цели из областного бюджета выделено 13,6 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Субсидии будут предоставлены на оплату труда при временном трудоустройстве — тех, кто принят на испытательный срок, освободившихся из мест лишения свободы, а также инвалидов с ментальными расстройствами, выпускников вузов или техникумов. Размер ежемесячной субсидий для таких сотрудников — до 15 тыс. рублей.

Субсидия также будет выплачиваться работникам предприятий, которые сопровождают или являются наставниками инвалидов в возрасте до 35 лет, принятых на постоянное место работы.

«Кроме того, для трудоустройства инвалидов необходимо подготовить рабочие места. Затраты работодателя на их оснащение и приобретение оборудования также компенсируются, — уточнила Светлана Грузных. — Компенсация за переоснащение одного рабочего места может достигать 100 тысяч рублей».

Право на получение выплат имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в Томской области. Информацию о предоставлении субсидий они могут уточнить в районных центрах занятости.

Тэги/темы: