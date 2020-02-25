Томские аниматоры представили первый эпизод мистического мультфильма «Курьер»

Томский Обзор / Фото: 25 февраля 2020 // Фото: patreon.com/ReminorBand

Получасовая серия чёрно-белого мультфильма заняла у создателей три года. В дальнейшем ReminorBand планируют выпустить ещё 3-4 серии.

По сюжету молодой разгильдяй устраивается на службу курьером к сверхъестественному существу. Выгодная сделка оборачивается смертельной ловушкой, которая вынуждает героя бросить вызов могущественному хозяину.

В роли режиссёра и сценариста выступил томский художник Артём Карсаков. Автор проекта определяет жанр мультфильма как «сказку, комедию, приключение и сюрреализм».

«Лично мне хочется посмотреть мультфильм, который направлен не только на массовость, чтоб он был не только развлекательным, но и давал пищу для ума. К сожалению, у нас подобные вещи выпускаются крайне редко», — Артём Карсаков.

На своём YouTube-канале группа публикует видеоотчёты о работе над мультфильмом «Курьер», собственные музыкальные работы и каверы.

Это не первая анимационная работа ReminorBand. В 2013 году группа представила анимационный клип на композицию «Black earth» («Чернозём»), создание которого «заняло два года в свободное время — по вечерам и выходным».

Поддержать авторов «Курьера» можно на платформе Patreon.

По словам создателей группы, ReminorBand образована в 2009 году с целью поиска нового и оригинального звучания, которое можно было бы охарактеризовать как «акустиккор» — исполнение тяжёлых гитарных риффов в подчеркнуто акустическом ключе.

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