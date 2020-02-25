Томская поликлиника, находящаяся в здании, где ранее обрушилась часть кровли, работает в штатном режиме

25 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Поликлиника медсанчасти «Строитель», располагающаяся в жилом доме, 23 февраля произошло обрушение кровли, работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения со ссылкой на главврача медучреждения Ладу Малышеву.

«23 февраля на некоторое время прием пациентов в кабинете неотложной помощи был перенесен в отделение общей врачебной практики по адресу: Фрунзе, 116, затем, после осмотра здания специалистами, нам разрешили вернуться. На сегодняшний день поликлиника работает в штатном режиме», — пояснила Лада Малышева.

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, в здании, где располагается поликлиника, произошло обрушение кровли на площади 20 кв.метров. В результате никто не пострадал. По предварительным данным, причиной происшествия стала снеговая нагрузка.

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