В Томске в жилом доме под тяжестью снега обрушилась кровля
23 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 23 февраля, в Томске произошло обрушение кровли пятиэтажного кирпичного жилого дома по пр.Фрунзе, 218, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По предварительным данным, причиной обрушения на площади 20 кв.метров стала снеговая нагрузка. Пострадавших нет.
В сообщении также уточняется, что системы жизнеобеспечения не нарушены, угрозы дальнейшего распространения обрушения нет.
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