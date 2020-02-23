В Томске в жилом доме под тяжестью снега обрушилась кровля

23 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 23 февраля, в Томске произошло обрушение кровли пятиэтажного кирпичного жилого дома по пр.Фрунзе, 218, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, причиной обрушения на площади 20 кв.метров стала снеговая нагрузка. Пострадавших нет.

В сообщении также уточняется, что системы жизнеобеспечения не нарушены, угрозы дальнейшего распространения обрушения нет.

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