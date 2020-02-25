Томские альпинисты привезли в Томск «золото», «серебро» и «бронзу» этапа Кубка России

25 февраля 2020 / Томский Обзор

Томские альпинисты взяли медали разного достоинства на прошедшем в минувшие выходные, 22 и 23 февраля, в Иркутске V этапе Кубка России по альпинизму (ледолазанию) в дисциплинах «трудность» и «скорость».

Как сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, на заключительный и решающий старт Кубка приехали спортсмены из Кемеровской области, Москвы, Томской области, Красноярского края, Кировской области, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Забайкальского края и Московской области. В стартах соревновались 19 мужчин и 13 женщин.

Томскую область представляли спортсмены Юлия Филатьева, Владислав Темерев и Лощенко Иван, а также судьи Мария Цыганкова, Иван и Елена Темеревы.

Мероприятию способствовала мягкая и солнечная погода — всего лишь -4 градуса. Старт проходил на тренажере, построенном руками альпинистов объединения «Горы Байкала» на территории аварийно-спасательной службы Иркутской области.

Призы с V этапа Кубка России привезли на томскую землю Владислав Темерев — 3 место в «скорости» и золотой дубль у Филатьевой Юлии — победа в «скорости» и «трудности». Помимо этого Иван Лощенко стал серебряным призером Кубка России в «трудности», а Юлия Филатьева обладательницей золотых Кубков России в «трудности» и «скорости». Этими победами Юлия подтвердила звание Мастера спорта, а Иван Лощенко выполнил нормативы Мастера спорта по альпинизму.

Ледолазный сезон на этом не закончен — руководители объядинения «Искра» и «Ирбис» ДДЮ «Кедр» в данный момент едут с молодыми спортсменами в количестве 20 человек в г.Киров, чтобы принять в ближайшее время участие в первенстве и Чемпионате России, а также в первенстве Мира по альпинизму.

Фото: Томская федерация альпинизма/Иван Темерев

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