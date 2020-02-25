Томичей приглашают поучаствовать в чемпионате по чтению вслух

Томский Обзор / Фото: 25 февраля 2020 // Фото: https://vk.com/otkroytomsk

В воскресенье, 1 марта, в Томске в кафе Santa Monica пройдет чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Организаторы отобрали отрывки для чтения произведений авторов-лауреатов литературных премий «Большая книга», «Лицей» и издательство официального партнера сезона «Альпина нон-фикшн».

«Тематика традиционна: русская проза, поэзия, зарубежная проза. Но возможны и отклонения, так один раз в раунде с поэзией участники в Томске читали рэп-песни как стихи» — рассказывает Александр Кузнецов.

Участникам чемпионата предстоит выйти на сцену и без подготовки выразительно прочитать отрывок произведения или стихи на русском. Жюри оценивает технику чтения и артистизм выступлений по 6-балльной шкале.

Мероприятие проходит в три раунда, где победитель выходит в финал на городском уровне. После чего он едет на региональный полуфинал в Новосибирск, который будет проходить в мае. А уже тот, кто выиграет на Конференции Сибирь поедет в Москву, где будет бороться за звание чемпиона.

Регистрация продлится до 29 февраля. Также зарегистрироваться можно и на самом мероприятии. Записаться на участие можно в специально созданных группах в социальных сетях, а также в форме регистрации на сайте.

Идея чемпионата родилась в новосибирском кабаре «Бродячая собака». В феврале 2011, через пару дней после открытия книжной лавки «Собачье сердце». В марте этого же года к проекту присоединился и Томск.

«Томск был вторым городом, где это мероприятие прошло, после того как его придумали 8 лет назад в Новосибирске. И с тех пор традиция не прерывалась, каждый год в Томске проходит отборочный этап» — сообщает Александр Кузнецов, организатор.

Отборочные туры пройдут в 70 регионах страны от небольших поселков по всей России и до мировых столиц таких, как Париж, Лондон, Таллин, Анкара, а финалы мероприятия пройдут в Новосибирске, Архангельске, Ростове-на Дону, Екатеринбурге, Самаре. Международного уровня «Открой рот» достиг в 2018 году, когда этапы чемпионата впервые прошли в Париже и Страсбурге.

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