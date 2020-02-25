Нефтяники модернизировали еще одну пожарную часть

25 февраля 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Речь идет об опорном пункте пожаротушения, который расположен на Крапивинском месторождении. «Томскнефть» выполнила капитальный ремонт всех помещений части.

Смонтированы навесные потолки, заменены система отопления, сантехника, электропроводка. Выполнена перепланировка одного из помещений для изменения его функционального назначения. Установлены новые стеклопакеты, офисные и противопожарные двери, наружная эвакуационная лестница и внутренняя лестница со второго этажа.

Гараж теперь закрывают новые ворота. Во всём ОППТ частично обновлены мебель и оргтехника.

— После капитального ремонта условия, в которых работает и отдыхает личный состав, заметно улучшились. Появилась возможность полноценно проводить занятия с дежурными сменами, — прокомментировал начальник отдела по пожарной безопасности «Томскнефти» Антон Васильевич Кривошеин. — В гараже установлена система удаления выхлопных газов для пожарных автомобилей, которой раньше не было. Теперь опорный пункт соответствует всем пожарным нормам.

Данная часть защищает от огня не только Крапивинское, но и Двуреченское, Карасёвое, Северно-Карасёвое, Павловское, Моисеевское месторождения. До самого дальнего объекта — 38 километров по круглогодичной дороге и 90 по зимнику.

Штатная численность опорного пункта пожаротушения «Крапивинское» — 53 человека. В данный момент недокомплекта сотрудников нет. Огнеборцы оснащены всем необходимым снаряжением и специальной одеждой.

В 2020 году, как рассказал Антон Васильевич, в соответствии с планом модернизации пожарной охраны «Томскнефти» запланировано приобретение трёх пожарных автоцистерн на базе автомобиля «КамАЗ». В ОППТ, кроме того, поступят пожарные рукава, стволы, пенообразователь и другие материалы.

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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