Пожилая женщина погибла в ДТП под Томском, еще четверо пострадали

Томский Обзор / Фото: 24 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 23 февраля, на трассе Томск - Самусь столкнулись Daewoo Matiz и Kia Rio, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.30 на 35 километре трассы. По предварительным данным, 41-летний водитель Daewoo не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

На месте ДТП скончалась 71-летняя женщина-пассажир Daewoo, еще четверо, в том числе шестилетний ребенок, доставлены в медучреждение.

По факту происшествия проводится проверка.

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