Житель Томской области избил и случайно насмерть заморозил знакомого

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Житель села Зырянское предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего по неосторожности его смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По версии следствия, 55-летний мужчина вместе со знакомым распивали спиртные напитки и поссорились. В результате обвиняемый избил жертву металлической кочергой и ногами. Избитого мужчина оставил в кухне дома, в котором более трех суток не протапливалась печь, а сам пошел спать в комнату.

Так как на потерпевшем не было верхней одежды и из-за полученных травм он не мог совершать самостоятельных действий, через непродолжительное время мужчина скончался от переохлаждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Во время следствия обвиняемый полностью признал вину. Сейчас он находится под стражей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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