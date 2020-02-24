В Томской области действуют госпрограммы для работодателей по возмещению затрат в сфере занятости

Томский Обзор / Фото: 24 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

На эти цели из областного бюджета выделено 13,6 млн. рублей. В рамках реализации программы областная служба занятости частично компенсирует расходы работодателей по оплате труда.

Субсидии выделяются Департаментом труда и занятости населения Томской области на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами и граждан, освобожденных из мест лишения свободы, организацию стажировок выпускников вузов и сузов, сопровождение (наставничество) инвалидов возрасте до 35 лет на постоянных рабочих местах.

Размер субсидий для каждого нового работника может достигать 15 000 рублей в месяц.

Для трудоустройства инвалидов необходимо подготовить рабочие места, обеспечить комфортные условия.

Затраты на переоснащение и приобретение оборудования также возместит Департамент труда и занятости населения по Томской области. Компенсация составит до 100 тысяч рублей за переоснащение одного рабочего места.

Получить субсидию могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Томской области.

Подробную информацию по субсидиям можно получить в Центрах занятости во всех муниципальных образованиях Томской области.

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