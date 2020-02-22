В Томской области 150 человек смогут получить грант на открытие собственного дела от службы занятости

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

17 млн. рублей выделено из областного бюджета на реализацию бизнес-идей жителей Томской области.

В 2020 году сумма стартового капитала на открытие бизнеса составляет 100 000 рублей. Деньги выдаются безвозмездно всем защитившим бизнес-план. Также при поддержке центров занятости можно пройти специальные краткосрочные курсы по основам предпринимательства, получить консультацию по налоговому законодательству, посетить специальные бизнес-клубы.

Напомним, что по решению губернатора Томской области Сергея Жвачкина единовременные выплаты на открытие собственного дела увеличились в 2019 году с 58 800 до 100 000 рублей.

150 человек в прошлом году открыли свое дело после предварительной защиты бизнес-планов перед экспертной комиссией. ( Дизайн, услуги по ремонту компьютеров, швейные мастерские, игровые комнаты, фотостудии, пекарни, автосервисы, магазины, салоны красоты, кондитерские и др.).

Чтобы получить стартовый капитал от центра занятости необходимо обратиться в ближайший центр по месту жительства.

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