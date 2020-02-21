В «Томскнефть» прибыли первые практиканты 2020 года

21 февраля 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Зимой с производством ближе познакомятся только девять старшекурсников. Основная же масса студентов прибудет в летние месяцы. Всего в этом году первый опыт работы в нефтянке получат 64 человека.

Основным профильным вузом, который поставляет практикантов, является Томский политехнический университет. С ним «Томскнефть» связывают давние партнёрские отношения. В этом году томичей «разбавят» представители РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, Самарского государственного технического, Тюменского индустриального, Уфимского государственного нефтяного технического, Югорского государственного и других университетов. Направления, по которым обучаются студенты, — «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений», «Нефтегазопромысловая геология», «Прикладная геология», «Трубопроводный транспорт углеводородов».

Из зимних практикантов трое проходят в «Томскнефти» уже третью практику, двое — вторую. Это говорит о том, что условия, которые создает предприятие, будущих нефтяников устраивают в полной мере. Среди опытных — Дарья Павлова.

— Первый день на производстве у меня всегда, на протяжении всех трёх лет, начинается одинаково, — делится она свежими впечатлениями. — Сначала я изучаю «Дело скважины». И каждый раз оно открывается для меня по-разному. После третьего курса столько было непонятного… После четвёртого — уже некоторые моменты из «жизни» скважины читались как повторение пройденного. В этом году стал понятен и её «характер»: все приведённые графики, результаты исследования керна, причины проведённых ремонтов — всё постижимо и предсказуемо. Но в целом по моей профессии здесь, в цехе, много чему учиться.

По словам практикантки, знания, полученные в «Томскнефти», не раз помогали ей в учёбе. Она использовала их, выступая в октябре 2019 года в составе команды ТПУ на всероссийской студенческой олимпиаде «Геология нефти и газа», где томские политехники заняли первое место. В последней курсовой работе данные Советского месторождения помогли студентке в виртуальной закладке новой поисковой скважины на соседней условной площади. Дарья уверена, что практика в «Томскнефти» пригодится и при подготовке дипломной работы.

— Многие профессиональные тонкости и секреты из учебников узнать невозможно — только от тех, кто трудится непосредственно на промысле. Так что опыт прохождения практики на Лугинецком месторождении оказался для меня очень полезным, — говорит магистрант второго года обучения НИ ТПУ Илья Миронович. — Особенно я его оценил, когда в начале учебного года встретился с одногрупниками, проходившими практику в других компаниях, и узнал, что некоторых ребят к оборудованию близко не подпустили, зато «доверяли» регулярно косить траву и красить заборы. Самые хорошие впечатления оставил и вахтовый поселок, где созданы отличные условия для отдыха после смен, проведения досуга, занятий спортом. А еще нас очень вкусно и по-домашнему кормили, обеспечили всей необходимой спецодеждой. Чувствуется, что «Томскнефть», действительно, заинтересована в том, чтобы привлечь в свой коллектив молодую смену, и создает все условия для этого!

Остаётся добавить, что делая свои первые шаги в профессию вместе с «Томскнефтью», молодые люди идут навстречу успешному будущему.

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