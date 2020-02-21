Прокуратура опротестовала решение думы Северска для СМИ согласовывать тексты новостей и одеваться по-деловому
Прокуратура Томской области своим протестом предложила отменить два пункта правил аккредитации журналистов при северской думе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайт парламента.
Протест обсуждался на заседании постоянных комитетов думы: контрольно-правового, бюджетно-финансового и комитета по инвестициям и социальному развитию.
«Оспариваемые пункты определяют дополнительные права аккредитованных журналистов, а также соблюдение ими ряда специальных требований. Тем самым, по мнению прокуратуры, Думой превышены полномочия, предоставленные органам местного самоуправления по действующему законодательству», — говорится в сообщении.
По мнению депутатов, введенные правила «соответствуют федеральным законам и не противоречат им».
«Подчеркивалась аналогичность этих пунктов положениям правил аккредитации, которые установлены и применяются, например, в Совете Федерации, Государственной Думе, Верховном Суде РФ, других вышестоящих властных структурах», — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в сентябре 2019 года дума Северска ввела правила аккредитации журналистов. Представители СМИ теперь обязаны согласовывать тексты интервью, а также придерживаться делового стиля одежды.
Прокуратура Томской области инициировала проверку законности данного решения.