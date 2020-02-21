Томичи смогут ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства общественных пространств 2020 года

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

На сайте городской администрации размещены дизайн-проекты 16 общественных пространств, которые будут благоустроены в Томске в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает пресс-служба мэрии, проекты были доработаны с учетом пожеланий томичей и архитектурного профессионального сообщества. В марте в Томске пройдут две встречи с общественностью, на которой томичи также смогут высказать свои пожелания. Свои замечания и предложения горожане уже сейчас могут направлять на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru.

Сегодня томичам предлагают оценить дизайн-проекты городских парков и скверов, которые частично уже были благоустроены в прошлом году и которые преобразятся в 2020-м: это пешеходные зоны по пр. Фрунзе и ул. Трифонова, нижняя терраса Лагерного сада, Михайловская роща, Парк Победы и Березовая роща в мкр. Каштак, сквер у Дворца творчества детей и молодежи, спортивная площадка по ул. Сибирской и др.

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