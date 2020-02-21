Суд прекратил банкротство Сибирской карандашной фабрики после отказа кредитора от иска

21 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Арбитражный суд Томской области прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Сибирская карандашная фабрика» (СКФ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Причиной стало поступление 17 февраля заявления об отказе от иска к СКФ от кредитора — новосибирского производителя упаковки «Сити-пресс».

Руководитель «Сити-пресс» Родион Сидоров не смог уточнить агентству «Интерфакс-Сибирь» причины отказа от иска.

«Ведением этого дела занимается наш подрядчик, юридическая компания. Надо посмотреть, какие события случились. Я был в отпуске и вряд ли вам скажу сейчас», — сказал Сидоров, не уточнив, выплатила ли СКФ задолженность.

Как сообщалось, 10 января новосибирское ООО «Сити-пресс» (производитель картонной упаковки) обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском о банкротстве ООО «Сибирская карандашная фабрика». Тогда Сидоров пояснял агентству, что задолженность возникла за поставку продукции в 2019 году.

Между тем, к СКФ подан гражданский иск на более серьезную сумму — 67 млн рублей — со стороны ранее аффилированного ООО «Виаком-Инвест». Бенефициаром данной компании является Юлия Гугняк, ранее являвшаяся одним из учредителей ООО «Диктат» — основного владельца СКФ (74,9%). Иск касается ненадлежащего исполнения по договорам аренды.

В январе на фоне сообщений о закрытии Сибирской карандашной фабрики стало известно, что комплекс зданий и территорию бывшего предприятия приобрело ООО «Аграрная группа — капитал», контролируемое бенефициаром АО «Сибирская аграрная группа» Андреем Тютюшевым. Сделка была осуществлена еще летом 2019 года, однако стороны о ней не сообщали. Продавцом выступило ООО «Виаком-Инвест».

ООО «Сибирская карандашная фабрика г.Томск» производило чернографитные, цветные и акварельные карандаши из сибирского кедра. Выручка компании в 2018 году составила 59,46 млн рублей, чистая прибыль — 324 тыс. рублей. Основной владелец СКФ — ООО «Диктат» (74,9%), остальная доля принадлежит чешской компании Koh-i-Noor Hardtmuth.

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