Томичей приглашают на «Народную рыбалку»

21 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Народная рыбалка — 2020», который пройдет 14 марта на озере Родниковом Шегарского района. Зарегистрироваться для участия в традиционных соревнованиях по ловле рыбы на мормышку со льда можно на сайте мероприятия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Победителю рыболовного турнира за самый большой улов будет присвоено звание «Народный рыбак 2020 года» и вручен главный приз — лодка ПВХ с мотором. Участникам, занявшим с 1 по 10 место в группах по номинациям, будут вручены кубки, медали, грамоты и ценные подарки от спонсоров и партнеров фестиваля.

Гостей фестиваля ждут самый большой в Томской области хоровод, спортивно-игровая программа для мужчин «Молодецкие забавы», показательные выступления собак от федерации кинологического спорта Томской области, библиотека на сене и многое другое. Самые маленькие гости попробуют поймать рыбку на детской рыбалке из бассейнов, поучаствовать в мастер-классах и экологических играх.

В течение всего дня будет работать ярмарка и большая зона фуд-корта, на центральной сцене фестиваля выступят лучшие творческие коллективы Томской области.

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