Томского лесничего подозревают в незаконном выделении леса для вырубки на 10 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 20 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Управление ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудника Молчановского лесничества, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обвиняемый незаконно выделил под рубку лесные насаждения, относящиеся к ценным породам древесины. Ущерб от противоправной деятельности составил более 10 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Лесничему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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