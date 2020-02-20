Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями экс-начальник томского департамента лесного хозяйства в суде не признает вину

Томский Обзор / Фото: 20 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Бывший начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, при рассмотрении дела в суде по существу не признал вину, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

Рассмотрение дела Малькевича началось в четверг в Кировском районном суде Томска.

«Не признаю себя виновным ни по одной из двух статей УК РФ», — сказал Малькевич.

Уголовное дело в отношении Малькевича возбудили в феврале 2019 года, после ареста он уволился по собственному желанию. В августе экс-чиновнику изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Экс-чиновнику инкриминируют ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Уголовное дело возбудили по материалам регионального управления ФСБ.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году инициировал введение на территории области режима чрезвычайной ситуации и организовал для проведения работ по обработке лесов от сибирского шелкопряда выбор организации, не имеющей необходимого сертификата. В результате цена госконтракта была завышена на сумму почти 14 млн рублей.

Он также дал указание лесхозам подготовить авиационные площадки в интересах ООО «РТК» — компании, которая занималась обработкой лесов от вредителей. Тем самым он освободил компанию от выполнения работ на 1,580 млн рублей.

Кроме того, при предоставлении лесных участков для заготовки древесины Малькевич произвольно многократно завышал начальную цену аукционов, чтобы ограничить конкуренцию и не допустить к участию ряд индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Прокуратура предъявила к обвиняемому иск о взыскании ущерба на сумму 13,985 млн рублей.

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