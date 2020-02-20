Томские художники планируют поучаствовать в Общероссийском слёте урбанскетчеров в Санкт-Петербурге

Томский Обзор / Фото: 20 февраля 2020 // Фото: Instagram.com/usktomsk

Томские художники планируют принять участие в Общероссийском слете урбанскетчеров, который состоится в мае в Санкт-Петербурге. В ходе слёта художники примут участие в мастер-классах от лучших российских урбанскетчеров, конкурсах, тематические лекциях и скетч-прогулках.

Урбанскетчинг — это быстрые зарисовки с натуры в городской среде - улицы, парки, кафе, музеи, общественные места.

«Каждый выбирает свои средства выражения. Так мы показываем наше восприятие окружающего мира. У каждого получается своя история и связь с местом, предметом зарисовки. Можно рисовать любыми материалами и уровень рисования совершенно не важен», — скетчер-иллюстратор Наталья Устинова.

Томские урбанскетчеры примут участие в слёте во второй раз. В прошлом году художники представили на выставке работы с узнаваемыми местами Томска.

«Важно было показать наш город и то, что мы все рисуем в разном стиле и разными материалами, но нас объединяет любовь к нашему городу и стремление выразить настроение на бумаге», — говорит Наталья Устинова.

В этом году художники планируют представить зарисовки из разных уголков Томска, как знаковых мест - например, новая набережная реки Ушайки, так и скрытых, где «прохожий пройдет и не заметит».

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