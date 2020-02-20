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Почти половину средств, выделенных «Газпромом» на поддержку ФК «Томь», направят на погашение долгов

Томские новости, Томь долги вернули средства газпром поддержка томский спорт Почти половину средств, выделенных «Газпромом» на поддержку ФК «Томь», направят на погашение долгов

Часть средств, выделенных «Газпромом» на поддержку ФК «Томь» будет направлена на погашение долга, образовавшегося в период участие томской команды в премьер-лиге, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Речь идет о 300 млн рублей из 660 выделенных. Напомним, решение о финансировании принято на встрече губернатора Томской области Сергея Жвачкина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 18 февраля в Москве.

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