Почти половину средств, выделенных «Газпромом» на поддержку ФК «Томь», направят на погашение долгов

20 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Часть средств, выделенных «Газпромом» на поддержку ФК «Томь» будет направлена на погашение долга, образовавшегося в период участие томской команды в премьер-лиге, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Речь идет о 300 млн рублей из 660 выделенных. Напомним, решение о финансировании принято на встрече губернатора Томской области Сергея Жвачкина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 18 февраля в Москве.

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