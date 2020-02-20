ТГУ запускает бесплатные курсы для людей 50+

20 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет запускает бесплатные курсы для людей старше 50 лет по стандартам WorldSkills. В 2020 году обучение смогут пройти 138 человек, при этом в течение года количество мест может быть увеличено, сообщает пресс-служба вуза.

Обучение будет вестись по пяти направлениям: экскурсионное дело, графический дизайн, разработка мобильных приложений, лазерные технологии и электроника. Занятия ведут преподаватели, которые прошли переподготовку по мировым стандартам WorldSkills.

– В ТГУ реализуется философия Long life learning – образования на протяжении всей жизни, и курсы для людей старше 50 лет – как раз одно из проявлений этой философии, – рассказывает менеджер проекта WorldSkills в ТГУ Александр Петелин. – Обучение уже началось, часть «учеников» перешла на эти курсы с прошлого года, тогда у нас желающих было больше, чем мест.

В феврале обучение начали четыре группы по двум самым популярным направлениям – экскурсионное дело и графический дизайн. Группы по разработке мобильных приложений, лазерным технологиям и электронике, а также дополнительные группы по графическому дизайну и организации экскурсионных услуг – в процессе набора.

Сами курсы бесплатные, единственное требование к обучающимся – наличие высшего или среднего специального образования. По окончании курсов ТГУ выдает удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, а также «Скиллс паспорт» с указанием уровня овладения профессиональными компетенциями. Подробнее о направлениях обучения можно почитать на сайте https://worldskills.tsu.ru/ или задать вопросы менеджерам программы по телефону (3822) 959-041.

Обучение проводится в рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», разработанный по распоряжению Правительства РФ № 3025-р от 30 декабря 2018 г.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, цель которого – повышение востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы работодателей.

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