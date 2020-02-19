Более тысячи нарушений выявлено в местах проживания мигрантов после пожара на томской лесопилке

19 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Прокуратура Томской области провела 122 проверки на производственных объектах, где проживают рабочие, после пожара на лесопилке, унесшего жизни 12 человек, выявлено свыше 1 тыс. нарушений, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Томской области Сергея Шутова.

«По итогам проверок выявлено свыше 1 тыс. нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Основные нарушения: неисправность, отсутствие системы пожарной защиты, несоответствие эвакуационных выходов. В настоящее время на рассмотрении находится 76 материалов административного производства», — сказал Шутов.

Он отметил, что на сегодняшний день в едином реестре объектов, где временно проживают рабочие, в том числе мигранты, числится 119 помещений.

«Этот список каждый день обновляется, он будет увеличиваться. Всего на контроле более 1 тыс. предприятий», — добавил Данильчук.

Как в свою очередь сообщил Николай Данильчук — глава Асиновского района, где и произошла трагедия 21 января — проверки после ЧП прошли на 36 предприятиях муниципалитета.

«На ряде крупных предприятий лесопромышленного парка, расположенного в Асино, трудится более 100 граждан Китая. Они проживают в общежитиях, которые проверяются контрольными органами. А вот все остальные — без малого 200 человек — трудятся по месту регистрации на территории предприятий и живут там же. Большинство этих помещений не соответствуют условиям для проживания», — сказал глава района.

Вице-губернатор Томской области Игорь Толтоносов в ходе совещания призвал руководителей муниципалитетов добиваться устранения нарушений от собственников предприятий в кратчайшие сроки, а при необходимости сразу передавать материалы проверки в прокуратуру.

21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел пожар, в котором погибли 12 сотрудников китайской лесозаготовительной компании ООО «Грин вуд», в том числе 11 граждан Узбекистана.

Директора пилорамы задержали, предъявили обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и арестовали. Виновной она себя не признала.

После трагедии губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал проверить пожарную безопасность, условия труда и проживания работников на всех подобных предприятиях региона. Всего в Томской области 378 таких хозяйствующих субъектов.

По итогам первых проверок прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в местах проживания работников шести томских предприятий, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины.

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