Утром в Томске столкнулись две иномарки, пострадала девушка-пассажир
19 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 19 февраля, в Томске столкнулись BYD F3 и Suzuki, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 9.40 на ул.Осенняя, 1. Здесь столкнулись два встречных автомобиля. В результате ДТП пострадала 22-летняя девушка-пассажир BYD - её доставили в медучреждение.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.
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