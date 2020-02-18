Утром в Томске столкнулись две иномарки, пострадала девушка-пассажир

Томский Обзор / Фото: 19 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 19 февраля, в Томске столкнулись BYD F3 и Suzuki, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.40 на ул.Осенняя, 1. Здесь столкнулись два встречных автомобиля. В результате ДТП пострадала 22-летняя девушка-пассажир BYD - её доставили в медучреждение.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.

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