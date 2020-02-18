Иномарка и ВАЗ столкнулись на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 19 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне утром, 18 февраля, на трассе Кузовлево-Светлый столкнулись ВАЗ-21043 и Toyota Town Ace, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 9.00 на 5 километре трассы. По предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗ-21043 потерял управление, автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В результате происшествия, 55-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552, либо в дежурную группу ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.

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