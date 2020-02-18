В Томской области заработала карта благоустройства общественных пространств

Томский Обзор / Фото: 18 февраля 2020 // Фото: gorsreda.tomsk.gov.ru

Департамент архитектуры и строительства Томской области запустил интерактивную карту благоустройства общественных и дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На карте можно увидеть, как выглядел каждый объект до благоустройства и как он изменился после окончания работ. Кроме того, в открытом доступе здесь размещена информация об авторах проектов и их исполнителях.

«Данный ресурс будет полезен не только жителям, неравнодушным к вопросам благоустройства, но и ответственным за реализацию проекта, — рассказала заместитель начальника департамента архитектуры и строительства Екатерина Шумкина. — Здесь наглядно отображены не только изменения городской среды, но и насыщенность новыми общественными пространствами той или иной части региона».

Проект «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Жилье и городская среда». В 2020 году по нацпроекту в Томской области благоустроят 54 общественных пространства. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 441,3 млн рублей.

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