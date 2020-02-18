Газпром провожает на пенсию строителя «Силы Сибири» Анатолия Титова из Томска

18 февраля 2020 / Томский Обзор

Анатолий Титов — генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» — заказчик и эксплуатирующая организация нового экспортного газопровода в Китай «Сила Сибири» уходит на пенсию через 77 дней после запуска газопровода, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Газпром» сообщил, что генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Томск» вместо Анатолия Титова назначен Владислав Бородин, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента 645 (восстановление основных фондов) ПАО «Газпром».

Титов родился в 1955 году в Иркутской области. Окончил Томский коммунально-строительный техникум, Томский инженерно-строительный институт. Кандидат экономических наук. Начиная с 1974 года, прошел трудовой путь от мастера до начальника ремонтно-строительного управления. С 1988 года — директор кооператива «Мир» ЗАО «Сибгражданстрой». С 1996 — заместитель мэра Томска. С 2003 заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту ООО «Газпром трансгаз Томск», а с 2012 года — генеральный директор «трансгаза».

Также «Газпром» сообщил, что генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург» вместо выходящего на пенсию Владимира Кияева назначен Олег Николаев, ранее занимавший должность главного инженера — первого заместителя генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург».

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